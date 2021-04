INTERPELLATION Deux hommes ont été placés en garde à vue pour outrage et rébellion

Un patrouille de police circule à vélo, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Trois policiers ont été blessés lors d’une intervention en fin de journée lundi à Rennes. Appelée par des passants, inquiets de voir des personnes en errance jongler avec des bâtons de feu, la brigade spécialisée de terrain est intervenue vers 17 heures au 45, rue Vasselot, dans le centre-ville de la capitale bretonne. Les policiers à vélo ont alors fait face à quatre hommes et deux femmes, accompagnés de chiens. L’une des personnes sans domicile fixe a alors menacé les agents avant de les insulter. Quand les policiers ont tenté de l’interpeller, l’homme a pris la fuite.

C’est lors de son interpellation que les agents ont été blessés. L’un a reçu un coup de tête, l’autre a été blessé au coude et à la main et le dernier au genou. Un à quatre jours d’ITT ont été délivrés aux agents blessés. Agé de 48 ans, l’homme a été placé en garde à vue lundi soir et s’y trouve toujours ce mardi. Un autre SDF a été placé en garde à vue. Agé de 29 ans, il aurait tenté d’empêcher les policiers de poursuivre son ami, avant de sortir une machette, qu’il finira par ranger.