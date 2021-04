Une entrée d'immeuble à Paris avec un digicode. (Illustration) — F. Hernandez / 20 Minutes

Des pass d’entrée d’immeuble vendus sous le manteau à des cambrioleurs. Trois hommes de la communauté indienne, dont un chef d’entreprise de distribution de prospectus, ont été mis en examen en d’octobre 2020 à Paris​, rapporte Le Parisien. Ils vendaient des pass d’entrée d’immeuble à des cambrioleurs. Entre 2018 et 2019, ces derniers sont soupçonnés d’avoir commis 130 vols par effraction dans des immeubles dans lesquels ils pénétraient grâce aux cartes achetées « auprès de membres de la communauté indienne », souligne une magistrate au quotidien.

Normalement ces badges sont utilisés par les distributeurs de prospectus. Mais certains en font commerce et les vendent aux cambrioleurs. Lors de la perquisition chez le chef d’entreprise de 41 ans, 33.000 euros en liquide sont retrouvés ainsi que 36 pass. Les enquêteurs découvrent également qu’il a acquis un appartement en Espagne d’une valeur de 133.000 euros et des virements d’argent vers des comptes bancaires espagnol et indien., rapporte Le Parisien.

En garde à vue, l’entrepreneur et les deux autres hommes mis en examen sont passés aux aveux. Le chef d’entreprise a minimisé son implication. Son avocat indique l’appartement en Espagne n’est pas un bien mal acquis comme l’a révélé l’instruction qui a également vérifié ses comptes.