Illustration d'une partie de poker. — Markus Schwedt

Ils sont soupçonnés d’avoir organisé des parties clandestines de poker très haut de gamme à Paris. Douze personnes ont été interpellées vendredi par les enquêteurs du service central des courses et jeux, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. A l’issue de leur garde à vue, six hommes, âgés de 30 à 40 ans et soupçonnés d’être les organisateurs de ce tripot, ont été mis en examen dimanche à Créteil et placés sous contrôle judiciaire.

L’enquête avait démarré l’automne dernier. Les policiers ont commencé à s’intéresser à une équipe qui avait monté un tripot clandestin à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Mais rapidement, les malfaiteurs ont vu plus grand et ont loué « un appartement luxueux, sur 4 niveaux, avec un ascenseur à l’intérieur », situé avenue Foch, à Paris (16e), nous raconte le commissaire Stéphane Piallat, patron du service enquêteur à la Direction centrale de la police judiciaire.

« Des serveuses proposaient des massages »

Une douzaine de joueurs venaient pour jouer, toute la journée et parfois toute la nuit. « Ils pouvaient aussi se restaurer, acheter des cigarettes… et des serveuses proposaient des massages », poursuit le commissaire. Vendredi dernier, les enquêteurs, épaulés par la BRI nationale, ont procédé à plusieurs interpellations au cours de la nuit.

Les six hommes suspectés d’être les organisateurs, connus des services de police, ont reconnu les faits en garde à vue. Lors d’une perquisition, les policiers ont mis la main sur quelques milliers d’euros et une arme de poing. Un véhicule a également été saisi. Les autres personnes interpellées étaient des employés : des croupiers ou des hôtesses.