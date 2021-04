Un oeuf Kinder. — Creative Commons via Wikimedia

En cette période de Pâques, l’amateur de cannabis espérait sûrement faire illusion. Mais il s’est retrouvé chocolat. Lundi, lors d’un contrôle routier lié aux stupéfiants à un péage de l'A64 près de Tarbes, les gendarmes des Hautes-Pyrénées sont tombés sur un véhicule dont le passager transportait dans ses bagages des provisions de saison : des sachets brillants estampillés Kinder Surprise.

Pas très orthodoxes à bien y regarder, avec une discrète feuille de cannabis émergeant de l’œuf en chocolat.

Les faux sachets de Kinder Surprise et leur vrai contenu. - Facebook de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées

Le détail marketing aurait pu échapper aux hommes en bleu. Mais pas au flair de leur chien. « Il a marqué », indique à 20 Minutes, le lieutenant-colonel Buedo, commandant en second du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées. Et pour cause : pas de jouet à monter dans les sachets, mais de l’herbe à fumer, soigneusement dosée et empaquetée dont les gendarmes publient la photo sur leur page Facebook.

Le fumeur de chocolat a écopé d’une amende forfaitaire pour détention de stupéfiants.