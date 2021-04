La prison de Béziers (illustration) — DAMOURETTE/SIPA

Deux hommes ont été interpellés à Béziers alors qu’ils s’apprêtaient à commettre un cambriolage dans une maison située au fond d’une impasse. Leurs allers et venues ont intrigué les riverains qui ont décidé d’intervenir lorsqu’ils sont entrés dans une maison après avoir sauté un mur grillagé.

Plusieurs voisins ont alors décidé d’entourer le jardin en menaçant les deux cambrioleurs s’ils essaient de fuir. Entre une foule en colère et l’arrivée des forces de l’ordre ceux-ci ont préféré attendre sagement la police qui les a cueillis.

Condamnés à six mois de prison avec sursis

Les deux malfrats, inconnus de la justice, avaient forcé la baie vitrée. Les policiers ont retrouvé des cagoules et des tournevis. Jugés en comparution directe par le tribunal correctionnel de Béziers, ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis, obligation de travail, de payer le Trésor pour les frais de procédure et d’indemniser la victime à hauteur de 600 euros.