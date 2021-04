Les urgences d'un hôpital. (Illustration) — SYSPEO/SIPA

L’homme a déjà été visé par deux plaintes pour des faits similaires par le passé qui ont abouti en 2014 à une ordonnance de non-lieu. Un médecin en poste à l’hôpital de Roanne, dans la Loire, a été interpellé et placé en garde à vue mardi dans le cadre d’une enquête pour viol ouverte après la plainte d’une patiente.

Cette dernière, âgée d’une cinquantaine d’années, raconte s’être présentée aux urgences du centre hospitaliser mi décembre pour des douleurs au ventre. Elle a été prise en charge par le médecin et s’est assoupie. Elle se serait réveillée avec des douleurs. La patiente pense avoir été agressée sexuellement alors qu’elle était endormie et a expliqué aux enquêteurs que le médecin se serait présenté chez elle en janvier, en prétextant vouloir prendre des nouvelles, et aurait tenté de l’agresser sexuellement, indique le parquet de Roanne à nos confrères du Progrès.

L’enquête, confiée à la brigade de recherches de Roanne, a donné lieu à l’interpellation du médecin. Son bureau à l’hôpital a également été perquisitionné cette semaine et le dossier médical de la patiente et un ordinateur ont été saisis. Le quadragénaire devrait être présenté ce jeudi à un juge d’instruction en vue de l’ouverture d’une information judiciaire pour « viol et agression sexuelle », ajoute le quotidien régional.