Une voiture de gendarmerie. (illustration). — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Grâce à l’intervention d’un témoin, la jeune fille s’en est sortie indemne mais choquée. Les gendarmes d’Albertville ont lancé un appel à témoins après une tentative d’enlèvement dont a été victime une adolescente de 16 ans dimanche près d’un plan d’Ugine, en Savoie.

Entre 15 heures et 15 h 30 ce 4 avril, la jeune fille a été abordée par un inconnu alors qu’elle se trouvait sur le parking du parc des Berges de La Chaise. Il lui a demandé son téléphone et l’adolescente a rétorqué qu’elle n’avait plus de batterie, indiquent les gendarmes ce mercredi sur leur page Facebook.

L’homme lui a alors saisi un bras tout en maintenant la porte de son véhicule ouverte. Le cri d’une tierce personne assistant à la scène a mis l’agresseur en fuite. Il a quitté les lieux à bord d’une voiture noire à quatre portes, « faisant du bruit ». « Nous cherchons à retrouver un témoin des faits, ou la personne qui aurait crié et mis en fuite, peut être sans le vouloir, l’homme », ajoute la gendarmerie.

Une description détaillée

Selon la description faite par la victime qui a porté plainte après ces faits, le suspect serait âgé d’environ 30 ans, « de type européen, très pâle, les cheveux longs et blonds, coiffés en chignon ». Il présenterait des cernes marquées et des signes de couperose sur les joues. La victime a également remarqué que l’homme avait de grosses oreilles, sans doute décollées.

Toute personne ayant aperçu quelque chose, ce dimanche aux abords du plan d’eau et de l’office du tourisme, ou disposant d’informations pouvant aider les enquêteurs, est invitée à appeler la gendarmerie d’Ugine au 04 79 37 30 17.