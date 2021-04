La collégiale Saint-Nicolas d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. — Google maps

Un incendie a provoqué d’importants dégâts à la collégiale d’Avesnes-sur-Helpe.

Une enquête a été ouverte et un homme était entendu, mardi, par les gendarmes.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait le déplacement pour assurer les catholiques de son soutien.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte, lundi soir, après l’incendie qui a provoqué d’importants dégâts à la collégiale Saint-Nicolas, à Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. Ce mardi, un homme était notamment auditionné, a-t-on appris auprès du parquet.

« Je n’ai aucune certitude à ce stade sur l’origine volontaire ou involontaire de l’incendie », a déclaré la procureure de la République à Avesnes-sur-Helpe, Cécile Gressier. L’enquête a duré toute la nuit et les experts de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) se trouvent sur place depuis 8 h 30, ce mardi, pour tenter d’identifier l’origine du sinistre, a-t-elle précisé.

« La dernière personne à être sortie de la collégiale » auditionnée

Un homme, « la dernière personne à être sortie de la collégiale » avant l’incendie, était en cours d’audition en début de matinée. Présent sur place le soir même, le maire de la commune, Sébastien Seguin, avait pu visionner les images des caméras de vidéosurveillance du secteur. « On a vu des choses », avait-il déclaré à nos confrères de France Bleu.

« Le feu s’est propagé sur la nef droite détruisant un certain nombre d’œuvres que nous sommes en train de répertorier avec la société d’archéologie et d’histoire de la commune et les services de l’Etat », a-t-il expliqué dans un communiqué. L’élu indique également qu’il proposera au conseil municipal de « revoir la sécurisation de [la] commune, à ce jour largement insuffisante, et d’engager un grand projet de restauration de la Collégiale ».

Dans la matinée de ce mardi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu à Avesnes-sur-Helpe : « Je sais la tristesse éprouvée par les Avesnois et les catholiques du Nord à la suite de l’incendie de la collégiale Saint-Nicolas. Ils ont tout mon soutien », a-t-il déclaré sur Twitter.