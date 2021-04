Le véliplanchiste a été retrouvé en hypothermie, mais conscient. — SNSM Gruissan

Dimanche, un véliplanchiste a été retrouvé sain et sauf, au large de Gruissan (Aude), après avoir passé dix-huit heures en grande difficulté dans les eaux froides de la Méditerranée.

Les sauveteurs de la SNSM ont été alertés de sa disparition samedi, aux alentours de 15h30. Aussitôt, de gros moyens ont été déployés pour tenter de retrouver sa trace : la SNSM, mais aussi les gendarmes maritimes, la Marine nationale, les sapeurs-pompiers, la Sécurité civile, deux avions et deux hélicoptères.

« Les regards étaient tristes »

L’homme et sa planche à voile n’ont pas pu être localisés, et les recherches ont été suspendues dans la nuit de dimanche à lundi, et les espoirs de le retrouver s’amenuisent. « Lorsque nous nous sommes quittés, (…) les regards étaient tristes, rapporte la SNSM. L’espoir de retrouver vivant le véliplanchiste disparu était tellement infime. »

Mais lundi matin, des secours repèrent finalement le véliplanchiste, allongé sur sa planche. Quelques minutes plus tard, il est secouru, conscient, mais en hypothermie, indique la SNSM. Il a été pris en charge à l’hôpital de Narbonne. « Il va bien, poursuit la SNSM. Nous saluons tous ici ce guerrier d’une force mentale exceptionnelle ! Il a su attendre le miracle. »