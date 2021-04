Bordeaux, commissariat central de police - Photo : Sebastien Ortola — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Violemment caillassés en pleine intervention. Des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont été pris à partie par un groupe d’une « trentaine de personnes », alors qu’ils interpellaient un suspect sur un scooter volé​, dans le parc Palmer à Cenon, dimanche vers 18h30.

« Ils ont été la cible de nombreux jets de cailloux et d’objets divers afin de les empêcher de récupérer le scooter volé » assure le représentant syndical Alternative police CFDT, Bruno Vincendon. Les policiers de la BAC avaient repéré un peu plus tôt un jeune, sans casque, circulant sur un scooter sans plaque. Ils réussissaient à l’interpeller un peu plus tard alors qu’il ressortait à pied du parc Palmer. Et c'est en voulant récupérer l'engin, dissimulé dans le parc et qui avait bien été volé, qu’ils ont été pris à partie.

Une trentaine de personnes auraient subitement surgi, accueillant les trois policiers « sous une pluie de pierres, obligeant les fonctionnaires à répondre en faisant usage du lanceur de balles de défense », poursuit le syndicaliste. Des renforts ont permis « d’extirper » les policiers visés, et d’interpeller deux suspects, qui ont été placés en garde à vue.