Une banale sortie canoë en famille, dimanche sur le Doubs, a viré au drame. L’embarcation s’est retournée en début d’après-midi à proximité de Baume-les-Dames et le père s’est noyé, rapporte L'Est Républicain.

L’homme, âgé de 44 ans et qui n’avait pas enfilé de gilet de sauvetage, n’a pu être ranimé à temps par les pompiers. Son petit garçon de 3 ans et demi, lui, a été sauvé d’une eau à 10 °C grâce à son gilet de sauvetage et l’intervention des secours. Il a été transporté à l’hôpital, alors que la mère et un autre enfant du couple, âgé de 11 ans, ont assisté, impuissants, au drame.