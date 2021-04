Un différend a opposé les habitants d'une cité de Pontoise à un père, son fils et un ami de ce dernier. (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Le drame s’est joué en deux actes. Jeudi soir, deux personnes sont mortes, l’une après avoir été percutée de plein fouet par une voiture et l’autre tuée par balles, au cours d’un différend entre des habitants de la cité sensible des Hauts de Marcouville à Pontoise, dans le Val d’Oise, et trois membres de la communauté des gens du voyage, a appris 20 Minutes de source policière. Trois autres personnes ont également été blessées.

Selon les premiers éléments de l’enquête, tout commence par le vol d’un moto-cross un peu plus tôt dans l’après-midi au préjudice des gens du voyage. Vers 20 h 20, un homme de cette communauté de 57 ans, son fils et un ami de ce dernier, tous deux âgés de 23 ans, se rendent dans la cité dans l’espoir de la retrouver. « En arrivant, ils sont tombés presque nez à nez avec un jeune qui paradait sur la moto qui venait de leur être volée », précise une source policière. Les trois hommes l’auraient alors violemment percuté avec leur véhicule. Polytraumatisé, le motard, âgé de 20 ans, est décédé dans la nuit à l’hôpital.

Important dispositif policier

Rapidement, un attroupement d’une vingtaine de personnes s'est formé autour du trio. L’un d’eux aurait alors sorti une arme de poing et tiré dans la foule. Un homme de 34 ans est tué sur le coup.

Les trois hommes, connus des services de police, seront interpellés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite. Un important dispositif policier a été mis en place dans la soirée pour maintenir le calme. L’enquête est confiée à la police judiciaire de Cergy-Pontoise.