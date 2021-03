Alicia Faye, une Bordelaise de 25 ans, a été retrouvée tuée dans une rue à Cayenne (Guyane) — Facebook

Les parents d’Alicia Faye, une Bordelaise de 25 ans tuée d'une balle dans la tête à Cyaenne, en Guyane, s'eexpriment pour la première fois depuis la mort de leur fille, le 13 mars dernier.

Son père dénonce un « guet-apens » : « Elle a été manipulée. Elle a eu un lavage de cerveau. Ce sont des trucs crapuleux, elle a été exécutée. »

Dans cette enquête, un homme et sa compagne ont été mis en examen pour meurtre.

C’est la toute première fois qu’ils s’expriment depuis la mort de leur fille le 13 mars dernier. Les parents d’Alicia Faye, cette Bordelaise de 25 ans tuée d’une balle dans la tête à Cayenne en Guyane, font part de leur souffrance et leur incompréhension en revenant sur sa disparition. « On s’était eues par texto le mercredi. Le vendredi, on était avec mon mari dans la salle à manger, j’ai voulu prendre des nouvelles d’Alicia. Il était 22 h 24 », explique sa maman au micro de France Bleu.

Ce soir-là, sa fille lui répond qu’elle est à Paris avec des amies et non qu’elle vient en réalité d’atterrir à des milliers de kilomètres de là avec 5.000 euros en liquide. C’est la deuxième fois en quelques semaines qu’Alicia Faye se rendait en Guyane. Dans la nuit du 12 au 13 mars, la jeune femme sera rejointe par un homme à son hôtel avant d’être abattue. Son père dénonce un « guet-apens » : « Elle a été manipulée. Elle a eu un lavage de cerveau. Ce sont des trucs crapuleux, elle a été exécutée. » Sa femme pointe le rôle des réseaux sociaux dans cette mauvaise rencontre.

Un couple mis en examen pour meurtre

Les parents d’Alicia Faye se demandent aussi comment leur fille a pu librement effectuer ses deux voyages en février et mars alors que depuis le 31 janvier, il faut un motif impérieux pour se rendre dans les territoires d’Outre-Mer. Ce week-end, ils ont enfin pu récupérer son corps. Une cérémonie est prévue samedi à Saint-Louis de Montferrand au nord de Bordeaux.

Dans cette enquête, un homme et sa compagne ont été mis en examen pour meurtre. Le suspect s’était présenté de lui-même au commissariat de Cayenne cinq jours après les faits. Des traces de sang ont été découvertes dans le véhicule du couple ainsi qu’une forte somme d’argent en liquide.