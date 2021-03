MALTRAITANCE ANIMALE Agé de 20 ans, l’homme a écopé de deux ans de prison, dont un an ferme

Illustration d'un chiot. — Pixabay

Macabre découverte pour un habitant de Saintes, en Charente-Maritime, mercredi dernier. Il a retrouvé au bord de la route, dans un sac plastique, un petit chiot mort, éventré et éviscéré. L’animal avait aussi le crâne et la mâchoire fracassés avec des traces de brûlures sur le corps, précise France Bleu.

La police a très vite retrouvé le propriétaire du chien : un Saintais de 20 ans aperçu en train de maltraiter son chiot quelques jours plus tôt. S’il a nié les faits en garde à vue, l’examen médical a confirmé que la maltraitance était la cause de la mort de l’animal. Jugé en comparution immédiate vendredi, cet homme a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, avec interdiction définitive de détenir un animal.