Autoroute A55 fermée, l'A7 en conséquence totalement bloquée. La sortie de Marseille a été un véritable cauchemar mercredi soir pour de nombreux automobilistes pris au piège d’un bouchon monstre. Le double accident de la route sur l'A55 a impliqué onze personnes. Selon les pompiers, huit victimes étaient en « urgence relative », dont deux enfants. Il s’est produit dans l’après-midi dans le sens Marseille-Les Pennes-Mirebeau, à hauteur du tunnel les Treize-Vents.

Un premier choc a semble-t-il eu lieu entre deux voitures, puis un second a impliqué un poids lourd et une troisième voiture. Le poids lourd s’est couché sur deux véhicules. Son contenu n’a pas laissé indifférent les réseaux sociaux : il transportait des milliers de bouteilles de Ricard. Les opérations de grutage ont pris un certain temps.