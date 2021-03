La maison en flammes, à Gigean — Gendarmerie de l'Hérault

Dans la nuit de vendredi à samedi, un couple de personnes âgées a été sauvé de leur maison en flammes par trois gendarmes, à Gigean (Hérault). Les militaires, issus du peloton d’autoroute de Poussan, ont remarqué de la fumée, sur la route, tandis qu’ils partaient prêter main-forte à des collègues sur une intervention.

Les militaires n’ont pas tardé à apercevoir une maison, dont la toiture était en flammes. Ils remarquent alors qu’une voiture est garée tout près de cette habitation, laissant penser qu’elle est habitée. « Après plusieurs minutes d’attente, et prêts à fracturer la porte pour s’assurer que personne ne s’y trouve », relatent les services de la gendarmerie, un septuagénaire leur ouvre, indiquant aux militaires que son épouse est couchée, dans la chambre. Endormis, ils n’avaient pas remarqué que leur maison brûlait.

Le feu a été maîtrisé

Les gendarmes ont extrait le couple et leurs animaux de compagnie de la maison, et ont pu récupérer plusieurs effets personnels, dont un sac à main, un téléphone et des bijoux. Alertés par l’occupant que des bidons de pétrole se trouvaient à l’intérieur, les militaires les ont également sortis et ont coupé le gaz, poursuit la gendarmerie.

Les trois gendarmes ont été rejoints par des collègues, et par les sapeurs-pompiers, qui ont pu circonscrire l’incendie qui ravageait cette maison. Son origine est inconnue. Les personnes âgées ont été prises en charge par les secours.