COURSE FOLLE Agé de 17 ans, il n’avait – forcément – pas le permis et conduisait sous l’emprise de stupéfiants

Un contrôle de gendarmerie près de Toulouse. Illustration. — F. Scheiber - Sipa

Combo. Samedi, vers 2h du matin, les gendarmes de Haute-Garonne ont repéré une voiture circulant à vive allure à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse. Le conducteur a refusé d’obtempérer mais sa fuite n’a pas duré longtemps. Il a percuté un talus avant de s’immobiliser sur le flanc dans un fossé.

Heureusement, aucun des occupants du véhicule n’a été blessé. Mais les militaires ont vite compris les raisons de cette course folle. Le conducteur avait 17 ans et se trouvait sous l’emprise de stupéfiants.

Six morts sur les routes en 2021

Les hommes en bleu en profitent pour faire de la prévention sur leur page Facebook. Ils rappellent que « le refus d’obtempérer est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende » et que la conduite sans permis est un autre délit également puni d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende.

Une quarantaine d’accidents a été recensée depuis le début de l’année sur les routes de Haute-Garonne, tuant six personnes et faisant 44 blessés.