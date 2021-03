FAITS DIVERS Deux personnes ont été interpellées en marge du carnaval de la Plaine à Marseille, portant à 9 le nombre de participants à ce carnaval non déclaré en pleine épidémie de coronavirus

Près de 6500 personnes ont participé au Carnaval de La Plaine — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

Deux personnes supplémentaires ont été interpellées en marge du carnaval ​de la Plaine à Marseille, a appris 20 Minutes auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, confirmant une information de l’adjoint au maire en charge de la sécurité ​Yannick Ohanessian sur France Bleu Provence.

À l’heure où ces lignes sont écrites, on ignore les faits reprochés à ces deux personnes arrêtées. Au total, neuf participants de ce carnaval, qui a rassemblé près de 6.500 personnes dans le centre-ville de Marseille dimanche, ont été arrêtés. Des dégradations ont été commises en fin de manifestation, notamment sur la place Jean-Jaurès, dont les travaux sont contestés. « Mes services estiment le préjudice à hauteur de 100.000 euros », précise le président de la Soleam qui dirige ses travaux, le maire LR de secteur Lionel Royer-Perreault.

Des gardes à vue

« C’est tout à fait inacceptable alors que tous les Français font des efforts, s’adaptent, s’organisent pour respecter au maximum les différentes réglementations qui ont lieu pour lutter contre cette épidémie, on voit un certain nombre de fêtards qui ont, dans l’irresponsabilité totale, participé à ce carnaval », a réagi Camille Chaize sur Franceinfo, à propos de ce carnaval, auquel une grande majorité de participants ont assisté non masqués.

« Il y a eu plusieurs dizaines de verbalisations, des interpellations au nombre de neuf, des gardes à vue sont encore en cours et je crois savoir qu’il y a actuellement des liens avec le procureur de la République pour judiciariser au maximum », a-t-elle ajouté.