SANS GENE L'homme et la femme ont pénétré dans l'appartement du rez-de-chaussé en forçant le volet roulant

Un couple dans un lit (illustration). — P. Selbach ./ Pixabay

Surprise ! Dans la nuit de dimanche à lundi, le locataire d’un appartement de l’avenue de Lespinet, à Toulouse, entend un bruit alors qu’il est dans sa chambre et se rend compte que le volet roulant de son appartement est en train d’être forcé. Un couple est entré à l’intérieur et a décidé de prendre possession d’une chambre et ne compte visiblement pas la quitter.

L’homme décide alors d’appeler les forces de l’ordre face au couple récalcitrant. Les membres de la brigade anticriminalité interviennent et découvrent le couple tranquillement installé dans le lit d’une des chambres de l’appartement.

Impossible face aux policiers de dire qu’il s’agit du leur et qu’ils paient une partie du loyer. Par contre, l’homme explique que sa mère habitait ici auparavant et qu’il avait retrouvé le chemin de cette maison qui n’était plus la sienne. Avec sa compagne, ils ont été emmenés au commissariat central pour s’expliquer, notamment sur l’effraction.