La mairie de Belfort. — Wikicommons

Curieuse activité pour un dimanche… Vers cinq heures du matin ce 21 mars, cinq individus ont tenté de voler les deux drapeaux qui ornent la façade de la mairie de Belfort, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.

Ils avaient posé une échelle sur la façade du bâtiment afin de monter jusqu’au balcon, où sont accrochés les étendards français et européen. Sauf que l’entreprise a été découverte grâce à la vidéosurveillance. Des policiers sont vite intervenus et ont mis en fuite les voleurs, qui ont abandonné leur échelle derrière eux et sont partis sans drapeaux.