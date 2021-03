Des cachets d'ecstasy, pas comme ceux saisi par la police. — Saman Abesiriwardana/Pacific Press/Shutterstock/SIPA

De la poudre aux yeux. La prétendue MDMA, une drogue de synthèse, que la police avait annoncé mercredi avoir saisi à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), s’est révélée être finalement une poudre neutre, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Mercredi, la préfecture de police de Paris annonçait sur son compte Twitter avoir « jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines » et saisi pour un million d’euros de marchandise. Le tweet était accompagné de deux photos montrant de la poudre rose et des sortes de petites pilules de la même couleur dans des sachets.

"Chef, on s'est peut-être un peu avancé en annonçant à la presse une grosse saisie de drogue..." https://t.co/4L81icUPDM — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) March 19, 2021

Mais il y a eu erreur sur la marchandise. « Le laboratoire Toxlab a indiqué qu’il s’agissait d’une poudre neutre et non de fraises Tagada, indique à 20 Minutes, le parquet de Bobigny. La garde à vue du mis en cause a été levée et l’enquête se poursuit. »