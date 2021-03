DISPARITION La jeune femme de 29 ans n’a plus donné signe de vie depuis le 13 mars

Une battue a été organisée ce vendredi matin à Rennes pour tenter de retrouver la jeune femme. — Police nationale 35

Une battue a été organisée ce vendredi matin à Rennes pour tenter de retrouver Céline Vervaele qui a disparu depuis le 13 mars. Plus de 80 policiers ont été mobilisés lors des recherches avec l’appui d’un chien pisteur de la gendarmerie et de plongeurs pompiers. Un drone de la police ainsi qu’un hélicoptère de la gendarmerie ont également été déployés. Les recherches, restées vaines pour le moment, se sont concentrées sur le secteur de la Prévalaye, un lieu situé en bordure de la Vilaine où la jeune femme avait l’habitude de se promener.

C’est son conjoint qui a donné l’alerte dimanche, inquiet de ne pas voir sa petite amie regagner leur appartement du quartier de Cleunay. Il aurait expliqué que la jeune femme avait quitté leur appartement de la rue Eugène-Pottier vers 17 heures samedi après une dispute sans violence.

Un appel à témoins sur les réseaux sociaux

Mardi, la police a lancé un appel à témoins après cette disparition jugée inquiétante. Elle l’a renouvelé ce vendredi en publiant des photos plus récentes de Céline Vervaele sur les réseaux sociaux.

La jeune femme des cheveux mi-longs de couleur blond-roux et mesure 1,67 m. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris, une chemise à carreaux vert jaune, un blouson vert et des chaussures de marche rouge et noire de marque Salomon. Toute personne susceptible de faire avancer l’enquête est invitée à contacter la police au 02.99.79.86.09 ou 02.99.79.86.98.