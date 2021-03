ENQUETE Le mari de la quadragénaire, disparue depuis plus d’un mois, a été placé en garde à vue jeudi

Les recherches se sont poursuivies jeudi pour tenter de retrouver Magali Blandin qui n'a plus donné signe de vie depuis neuf jours. — DAMIEN MEYER / AFP

Plus d’un mois après la disparition de Magali Blandin près de Rennes, le procureur a évoqué jeudi soir la piste d’un projet criminel visant la mère de famille élaboré à l’automne.

Trois personnes ont été mises en examen, dont l’une pour meurtre en bande organisée.

Le mari de Magali Blandin a également été interpellé et placé en garde à vue jeudi dans le cadre de l’enquête.

Plus d’un mois après la disparition de Magali Blandin à Montfort-sur-Meu près de Rennes, les enquêteurs s’orientent désormais vers la piste criminelle. « Les investigations ont permis de mettre à jour un projet criminel visant Magali Blandin élaboré à l’automne 2020 », a indiqué jeudi tard dans la soirée le procureur de la République de Rennes dans un communiqué. Un peu plus tôt dans la journée, l’enquête a connu plusieurs rebondissements. Trois personnes d’origine géorgienne interpellées dimanche pour une tentative d’extorsion visant le mari de la quadragénaire ont été mises en examen, dont l’une pour meurtre en bande organisée.

« Les éléments recueillis attestent d’une tentative d’extorsion qu’ils disent cependant sans lien avec la disparition de Magali Blandin mais liée à une simple dette du mari de celle-ci », a précisé le parquet. L’ex conjoint de la disparue avait expliqué aux enquêteurs qu’il « se sentait menacé » et qu’il avait été « victime d’une tentative d’extorsion d’une somme de 15.000 euros » le 25 février.

De vives tensions au sein du couple

Ce dernier a également été interpellé jeudi en début d’après-midi et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête. Un homme d’une quarantaine d’années, voisin du mari du mari de Magali Blandin, a aussi été arrêté mardi à proximité de Cherbourg sur mandat de recherche du magistrat instructeur. « Il convient désormais de préciser les termes de ce projet criminel et le rôle de l’ensemble des protagonistes ayant pu y concourir », a ajouté le procureur Philippe Astruc, qui devrait communiquer plus sur l’affaire à l’issue des gardes à vue.

Au début de l’enquête, le mari avait été mis hors de cause par les gendarmes qui avaient analysé son emploi du temps et ses mouvements. « Des vérifications ont été faites auprès du mari. Elles n’ont révélé, en l’état, aucun élément l’associant à cette disparition ou laissant à penser à sa présence à Montfort-sur-Meu au moment des faits », expliquait le parquet fin février. L’enquête avait toutefois révélé « de vives tensions » au sein du couple, notamment au sujet de la question des ressources.