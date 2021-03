Deux cyclistes circulant sur une route (illustration) — K. A. Lugmayer / Pixabay

Ce mercredi, une vingtaine de garçons, âgés de 14 à 15 ans pour la plupart, ont été fauchés par une voiture alors qu’ils effectuaient une sortie à vélo sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, près de Saint-Etienne, dans la Loire. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, selon France Bleu. L’ accident s’est produit aux alentours de 16h. Un premier conducteur, qui cherchait à doubler le groupe de cyclistes, encadré par quatre accompagnants, a obligé la voiture venant en face d’elle à se déporter sur sa gauche. En voulant éviter la collision, cette dernière a percuté les adolescents, précise la gendarmerie.

La victime la plus gravement touchée est âgée de 14 ans. Elle a été transportée en état d’urgence absolue à l’hôpital Nord de Saint-Etienne. Deux autres personnes se trouvaient en urgence relative et 10 autres étaient en état de choc, selon les pompiers. Le groupe de cyclistes appartient au club Espoirs cyclistes Saint-Etienne Loire et était composé, au moment de l’accident, de 4 adultes et 14 adolescents.