Le policier a fait usage de son arme, sans toucher son agresseur. Illustration. — Olivier Coret / Sipa

Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d’homicide, après le fait divers survenu vendredi soir à Montauban. Il est 19 heures, rue Frédéric-Cayrou, dans le quartier Beausoleil, lorsque des policiers en civil arrivent sur les lieux, avertis de la présence d’un homme armé d’un couteau avec une lame d’une vingtaine de centimètres.

Visiblement dans un état second, il semble d’abord vouloir s’en prendre à lui-même. L’homme se montre ensuite menaçant avec les forces de l’ordre — qui ont reçu entre-temps du renfort — avant de revenir sur ses pas, puis de foncer sur un agent du GSP (groupe de sécurité de proximité) et tenter de le poignarder.

« Tasé » puis maîtrisé

Le policier attaqué tire alors en direction de l’individu, sans le toucher. Celui-ci tente de s’enfuir, avant d’être rattrapé et désarmé non sans avoir été « tasé » auparavant. Examiné par un médecin, il est placé en vue à vue, et l’enquête confiée à la sûreté urbaine du commissariat de Montauban.

Les syndicats Alliance Police Nationale 82 et CFE-CGC ont réagi dans un communiqué commun pour demander notamment « un renfort urgent de policiers sur le Tarn-et-Garonne ».