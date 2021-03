Un officiel de police judiciaire. (illustration) — SYSPEO/SIPA

Selon Ouest-France, jeudi, sur l’autoroute A85 à hauteur de Tours (Indre-et-Loire), un camion-citerne et une voiture ouvreuse ont été interpellés par des hommes de la brigade de recherche et d’intervention ( BRI​) de Nantes et les enquêteurs de la direction territoriale de la police judiciaire d’Angers. Une drôle de découverte a été faite dans le camion-citerne car près de 862 kg de résine de cannabis, d’une valeur de 3,5 millions d’euros à la revente, ont été trouvés. Le convoi devait « alimenter assez largement la ville du Mans et la région Pays de la Loire », a indiqué le parquet ce lundi.

Outre les 862 kg de résine de cannabis saisis, les enquêteurs ont également découvert lors de perquisitions sept kg d’herbe de cannabis et près d’un kilogramme de cocaïne conditionné pour la revente au détail.

Peine de dix ans de prison encourue

Quatre hommes, âgés de 25 à 64 ans, ont été placés en garde à vue. Ils devraient être mis en examen ce lundi « des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants (importation, acquisition, détention, offre ou cession) », faits pour lesquels la peine encourue est de dix ans d’emprisonnement.

Leur placement sous mandat de dépôt provisoire sera requis par le parquet.