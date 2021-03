Illustration d'un gendarme. — E. Frisullo / 20 Minutes

L’homme qui a tué son enfant de 20 mois en le jetant du balcon d’un immeuble de Montargis ( Loiret) avant de sauter à son tour, s’était vu retirer la garde de l’enfant la veille, a révélé vendredi le parquet de la ville. Après une audience le 2 mars, un juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avait décidé le 10 mars de confier la garde de l’enfant à la mère, a indiqué le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial.

« Cette audience avait fait ressortir, selon les mots du juge, que le jeune Simon était pris dans un conflit familial extrême. […] Dans sa décision, le juge a considéré que le père, chez qui l’enfant résidait jusque-là, prenait des décisions qui étaient contraire à l’intérêt supérieur de cet enfant », a détaillé Loïc Abrial. Le père, Haja R., né en 1980 et professeur d’histoire-géographie dans un lycée, avait indiqué « non seulement lors de l’audience, mais également à la suite du rendu de cette décision, et dans les échanges avec la mère, qu’il acceptait cette décision ».

Un geste prémédité

Haja R. a ensuite différé la remise de l’enfant à la mère, prétextant que son fils était « légèrement souffrant ». Il a quitté son domicile dans l’Ain, prenant la direction du quartier du Grand-Clos à Montargis, où il avait passé son enfance et son adolescence. A son arrivée, Haja R. « est monté avec l’enfant qui se trouvait dans un porte-bébé qu’il portait sur lui ». « Au dixième étage, il a frappé à la porte d’une occupante, a demandé à rentrer dans l’appartement au prétexte qu’il avait vécu plusieurs années auparavant, à cet endroit et qu’il souhaitait prendre des photos », a raconté Loïc Abrial.

« La locataire l’a laissé entrer […] Il a, à 13h41 très précisément, envoyé un mail intitulé "Adieu, pardon, merci" à la mère de l’enfant et à plusieurs membres de sa famille. L’enfant aurait été sorti du porte-bébé et jeté dans le vide avant que Monsieur R. ne saute lui-même. » L’enquête est menée pour assassinat, « tous les éléments permettent de penser que Monsieur R. avait prémédité son geste », selon le parquet. « Jusqu’à ce conflit familial, qui a conduit à des dépôts de plainte de part et d’autre, il n’avait pas d’antécédents judiciaires », ni d’antécédents psychiatriques, a précisé Loïc Abrial.