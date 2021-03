RECHERCHES Aurélie Vaquier n'a plus donné signe de vie depuis le 28 janvier

Aurélie a disparu depuis le 28 janvier — Gendarmerie

Le 28 janvier, Aurélie Vaquier disparaissait, sans laisser aucune trace, à Bédarieux (Hérault). C’est le 23 février que la gendarmerie de ce village de 6.000 habitants, situé dans le Grand Orb, est avisé par son compagnon de la disparition de la jeune femme de 38 ans, indique Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers.

Si une première enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte en février, le parquet de Béziers a, depuis, ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, indique le procureur, dans un communiqué, ce vendredi. A la section de recherches de Montpellier, dix gendarmes se consacrent à plein temps à cette mystérieuse disparition.

Sans moyen de paiement ni de locomotion

« Elle aurait quitté le domicile conjugal sans aucun moyen de paiement ou de locomotion, avec uniquement son téléphone portable et quelques vêtements », note le magistrat. Les recherches menées par les forces de l’ordre, couplées avec les nombreuses battues organisées sa famille et ses amis, n’ont pas permis, depuis, « localiser la disparue et de comprendre les circonstances de cette disparition ».

Les gendarmes recherchent tout témoignage pouvant apporter des éléments concernant cette disparition. En cas d’informations permettant de faire progresser l’enquête, toute personne peut contacter la section de recherches de Montpellier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 0.800.971.430.