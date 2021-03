Illustration. Une voiture de police en intervention, le 15 janvier 2019, à Paris. — Clément Follain / 20 Minutes

Coup de filet. Sept hommes soupçonnés de trafic de stupéfiants ont été présentés à la justice vendredi après le démantèlement dans le Val-de-Marne d’un point de deal surnommé « le four du sud parisien », a indiqué une source policière à l’AFP.

Un point de deal est défini par le ministère de l'Intérieur comme un lieu sur la voie publique où des trafiquants vendent quotidiennement des produits stupéfiants. Situé à Ivry-sur-Seine, dans la cité des Longs Sillons, ce point de deal faisait un « chiffre d’affaires estimé, depuis juin, à 900.000 euros, ce qui est énorme », a commenté la source policière.

Sept hommes déjà connus des services de police

Ce « four du sud parisien », « très bien desservi » car situé à proximité du périphérique parisien et du 13e arrondissement, recevait près d'« une centaine de clients par jour » et écoulait « près de 100 kg de résine et une vingtaine d’herbe de cannabis à l’année », a ajouté la source policière.

Les sept hommes, déjà connus des services de police, sont nés entre 1998 et 2003. Ils ont été présentés à la justice en vue de l’ouverture d’une information judiciaire avec réquisition de mandat de dépôt, a précisé le parquet de Créteil.

Selon la source policière, le « gérant principal du réseau a pris la fuite à l’étranger ». Lors des perquisitions en début de semaine, 13.500 euros en liquide ont été saisis par la brigade des stupéfiants de la Sûreté territoriale du Val-de-Marne.