Deux gendarmes. (Illustration) — FRANCOIS GREUEZ/SIPA

Dix-huit jours après sa disparition, le corps d’Anne-Frédéric Obszynski, une enseignante de 41 ans a été retrouvée. Le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine a été alerté par des promeneurs après la découverte d’un corps dans la Seine, à Andrésy (Yvelines).

Selon un communiqué du parquet de Pontoise relayé par France 3, « Il s’agit d’un corps féminin, de même corpulence, de même taille, vêtue d’une tenue de sport correspondant aux éléments d’identification de Mme Anne-Frédéric Obszynski qui avait été portée disparue le 21 février 2021 à Méry-sur-Oise ( Val-d'Oise) et qui était depuis activement recherchée par les services de la section de recherches de la gendarmerie nationale et le groupement de gendarmerie du Val-d’Oise. » Ses bijoux et clefs de voiture ont été retrouvés sur elle.

Aucune trace suspecte n’aurait été relevée sur le corps

Le jour de sa disparition, Anne-Frédéric Obszynski faisait un jogging le long de l’Oise. La chute dans la rivière était jusqu’à maintenant privilégiée par les enquêteurs. Selon les informations du Parisien, « aucune trace suspecte » n’a été relevée sur le corps lors des premières constatations.

Une autopsie doit être pratiquée ce vendredi pour déterminer les causes du décès de l’enseignante. Les enquêteurs de la section de recherche de Versailles vont tenter de comprendre pourquoi la joggeuse a chuté dans l’Oise.