Loiret : Un homme se jette avec son enfant de 20 mois d’une tour d’habitation (Illustration) — Thibaut Gagnepain / 20 Minutes

Un homme d’une quarantaine d’années a tué son enfant âgé de 20 mois en le jetant d’un balcon d’un immeuble de Montargis (Loiret) et s’est donné lui-même la mort en sautant aussi, a-t-on appris auprès du procureur de la ville.

Peu avant 14 heures, dans le quartier du Grand-clos, un homme « s’est présenté avec son enfant dans un porte-bébé et a sonné chez une dame en expliquant qu’il voulait prendre des photos car il avait vécu là auparavant et qu’il souhaitait prendre des photos de chez elle », a déclaré Loïc Abrial, procureur de le République de Montargis, confirmant des informations des médias locaux. Puis il s’est rendu sur le balcon au dixième étage de cette tour d’habitation et « l’enquête doit établir s’il a d’abord jeté l’enfant et après a sauté lui-même » ou s’ils ont sauté en même temps, a-t-il ajouté.

Enquête de flagrance pour assassinat

Tous les deux sont décédés en dépit des tentatives de réanimation.

Le père se trouvait « a priori dans un contexte d’une séparation conflictuelle », selon le magistrat. « L’enquête devra déterminer le contexte et l’emploi du temps de père et de son fils lors des derniers jours et des dernières heures », a ajouté Loïc Abrial. Une enquête de flagrance pour assassinat a été confiée au commissariat de Montargis.