VIOLENCES URBAINES Après la série de troubles en soirée de la semaine passée, notamment dans le quartier de La Duchère, à Bron et à Rillieux-la-Pape, plusieurs feux de véhicules ont été recensés mercredi à Lyon 8e et à Feyzin

Photo d'illustration des violences urbaines survenues depuis plusieurs soirs autour de Lyon, comme ici à Bron. PHILIPPE DESMAZES — AFP

La métropole de Lyon a vécu un nouvel épisode de violences urbaines mercredi. Plusieurs feux de véhicules ont ainsi été recensés dans le 8e arrondissement de Lyon et dans la commune voisine de Feyzin (Rhône), quatre jours après une série de troubles survenus dans la métropole. La préfecture du Rhône indique que des forces de police et des pompiers ont été envoyés dans le 8e arrondissement et à Feyzin après le signalement de départs de feux vers 18 heures.

« Des véhicules et des poubelles ont été brûlés. La police et les pompiers sont en intervention sur les deux sites », précise la préfecture, qui n’a pas relevé d’affrontements entre les auteurs de ces incendies et les forces de l’ordre. Vers 19 heures, le calme avait été rétabli dans le quartier de Mermoz (Lyon 8e), quadrillé par les forces de police. Quelques amas de débris encore fumants entravaient la circulation et plusieurs tubes de mortiers jonchaient le sol.

« Aucun regroupement, effusion ou rassemblement » à Feyzin

À Feyzin, dans la banlieue sud de Lyon, la police municipale a été alertée, également vers 18 heures, pour des feux de voiture dans les quartiers des Géraniums et des Maures. « Six véhicules ont été incendiés », révèle la maire de la commune Murielle Laurent (PS). « Les choses sont rentrées dans l’ordre, les pompiers sont en train de faire le travail », a-t-elle ajouté. Là aussi, « aucun regroupement, effusion ou rassemblement » n’ont été observés, assure l’élue. De son côté, la préfecture a fait état de l’arrestation d’un suspect à Feyzin.

La métropole de Lyon a connu la semaine dernière une flambée de violences urbaines, parties jeudi du quartier de La Duchère (Lyon 9e), après l’accident de scooter d’un adolescent de 13 ans, toujours dans le coma. Des répliques sont survenues les deux soirs suivants dans les villes voisines de Rillieux-la-Pape et Bron. Le parquet de Lyon a annoncé mercredi l’ouverture d’une information judiciaire sur l’accident de La Duchère. Les jeunes du quartier accusent la police d’être impliquée dans l’incident, ce que celle-ci dément formellement.