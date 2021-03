Une enseigne de poste de police. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Des inscriptions fascistes ont été retrouvées sur les murs de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ce mercredi matin dans les Pyrénées-Atlantiques. On pouvait notamment lire : « Vive Pétain » ou « Travail / Famille / Patrie », la devise officielle de l’Etat français pendant la période dite du régime de Vichy. Dans un tweet publié en début après-midi la direction dénonce des « actes contraires aux valeurs humanistes défendues par l’établissement » et avoir « pris des mesures immédiates pour effacer ces inscriptions. »

L'UPPA ne peut tolérer ces actes contraires aux valeurs humanistes défendues par l'établissement. Nous avons pris des mesures immédiates pour effacer ces inscriptions. Un dépôt de plainte pour dégradation est en cours il pourrait être requalifié en trouble à l'ordre public. — Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) (@universite_uppa) March 10, 2021

L’UPPA affirme aussi qu’un « dépôt de plainte pour dégradation est en cours, il pourrait être requalifié en trouble à l’ordre public. » La sénatrice des Pyrénées-Atlantiques Frédérique Espagnac qui a relayé ces tags les condamne fermement.