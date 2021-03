L'autoroute A11 au péage d'Ancenis (illustration) — JS Evrard/SIPA

Il a roulé pendant une heure au moins avant d’être immobilisé. Un automobiliste a été interpellé entre Ancenis et Nantes sur l'A11, vendredi matin, après avoir fait preuve d’une conduite très dangereuse. Selon la gendarmerie de Loire-Atlantique, cet homme a été repéré par une patrouille et plusieurs témoins inquiets alors qu’il roulait à 40 km/h sur l’autoroute… et à contresens.

Alcool et cocaïne

Peu avant 4h du matin, l’utilitaire a été intercepté par le peleton motorisé d’Ancenis : à son bord se trouvaient deux jumeaux dont celui au volant a été contrôlé positif à la cocaïne, et avec une alcoolémie de 2,12 g/l de sang.

Les deux frères, des ouvriers qui rentraient de Reims, ont justifié leur contresens « par un problème mécanique sur leur fourgon après avoir percuté un poids lourd », indiquent les gendarmes. Le conducteur a été placé en garde à vue.