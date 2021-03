ENQUÊTE Une femme de 35 ans accuse le fonctionnaire de l’avoir violée mardi dernier à son domicile roubaisien. Le policier mis en cause réfute le viol et avance une relation consentie

Illustration de la police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Une enquête confiée à la police des polices est en cours après une plainte pour viol visant un policier à Roubaix (Nord), a-t-on appris, ce vendredi, auprès du parquet et d’une source proche du dossier, confirmant une information de RMC-BFMTV.

Selon le site Internet de RMC-BFM, une femme de 35 ans a déposé plainte, affirmant avoir été violée mardi chez elle par un fonctionnaire de police qu’elle aurait rencontré quelque temps auparavant au commissariat de Roubaix en déposant plainte pour violences conjugales. Ce policier lui aurait ensuite écrit plusieurs SMS, jusqu’à ce qu’elle accepte de le recevoir à son domicile, où il l’aurait violée.

« Il y a une liaison, mais tout est consenti »

Le policier mis en cause, détaché pour son mandat syndical sur la métropole lilloise, reconnaît une liaison mais conteste tout viol et toute agression, selon son avocat. « Ils se sont croisés dans les locaux » du commissariat et « c’est elle qui a récupéré ses coordonnées et qui est entrée en contact avec lui », a ajouté l’avocat.

« Il y a une liaison, mais tout est consenti. On conteste qu’il y ait eu quoi que ce soit de forcé », a affirmé à l’AFP Me Emmanuel Riglaire, dénonçant des « rumeurs nauséabondes ». « L’homme que je défends est impatient de laver son honneur et d’apporter les éléments matériels qui prouvent la réalité de son innocence », a-t-il ajouté.