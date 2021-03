Illustration pompiers. — E. Frisullo / 20 Minutes

Les policiers d'Alès (Gard) et les sapeurs-pompiers​ ont formé une chaîne humaine, mercredi, pour sauver un pêcheur de 71 ans, tombé dans les eaux froides du Gardon.

Selon les services de police, le septuagénaire, bloqué au milieu du cours d’eau, n’arrivait plus à rejoindre la rive, et était « sur le point de lâcher », tant ses jambes ne le tenaient plus. Ce sont des témoins qui ont alerté les secours, apercevant l’homme en difficulté.

Des douleurs aux jambes et aux mains

Les gardiens de la paix, épaulés par les sapeurs-pompiers qui ont été dépêchés sur place, sont parvenus à transporter l’homme jusqu’à la rive.

Il souffrait, mercredi, de douleurs aux jambes et aux mains, et a été pris en charge par les secours. Il a été transporté à l’hôpital d’Alès pour y être soigné.