Adolescent tué à Bondy: deux frères de 17 et 27 ans mis en examen et placés en détention (Illustration) — AFP

Cinq jours après le meurtre d’Aymane, vendredi dernier à Bondy, en Seine-Saint-Denis, une marche blanche sera organisée mercredi à 16 heures. L’adolescent de 15 ans a été abattu en sortant de la maison de quartier Nelson Mandela sous les yeux de son père. Deux frères, âgés de 17 et 27 ans, ont été mis en examen pour cet assassinat et placés en détention provisoire. « Il apparaît qu’un différend opposait la victime et ses agresseurs depuis près d’un an sans que l’origine ne soit, pour l’heure, connue », indiquait samedi, le parquet de Bobigny.

La déambulation, organisée par la ville de Bondy avec l’association Chris Fight Bondy, le club de boxe de la victime, débutera en face de l’espace Nelson Mandela par un dépôt de fleurs puis sera suivie d’une marche blanche jusqu’à la mairie où se tiendra une minute de silence.