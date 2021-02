Illustratioin. Contrôles de vitesse par la gendarmerie du Bas-Rhin. — G . VARELA / 20 MINUTES

Ils ont vu rouge. Jeudi 25 février, peu avant midi à Bischoffsheim (au sud ouest de Strasbourg), des motards de la gendarmerie du Bas-Rhin ont contrôlé un automobiliste âgé de 88 ans à 191 km/h sur une route départementale. La RD500, pourtant limitée à 110 km/h. Raison invoquée par le presque nonagénaire ? Un retard à son rendez-vous pour le vaccin contre le coronavirus…

Les gendarmes, qui rapportent cette intervention sur leur page Facebook, expliquent non sans humour que « pour la sécurité de tous », il est primordial de respecter les limitations de vitesses, « même après plus de 60 ans de permis de conduire ! ». En attendant, son permis de conduire a été retenu sur-le-champ et son véhicule immobilisé.