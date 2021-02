L'hôtel de police Waldeck-Rousseau à Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Il a reconnu les faits. Un jeune homme de 22 ans a été placé sous contrôle judiciaire, jeudi à Nantes, pour son implication dans onze faits d’ agression sexuelle survenus en pleine rue ces derniers mois. L’interpellation du suspect a eu lieu à son domicile, mardi, après que les enquêteurs de la brigade de protection de la famille de la sûreté départementale ont réussi à remonter jusqu’à lui.

Depuis le mois de septembre, plusieurs victimes se sont succédé au commissariat de Nantes décrivant une scène plus ou moins similaire : tôt le matin, un homme s’était approché d’elles et leur avait fait subir « des attouchements au niveau des fesses et des seins, par-dessus les vêtements », rapporte la police.

Au total, neuf plaintes avaient été déposées par des femmes, majoritairement jeunes et même très jeunes puisque trois collégiennes âgées de 13 à 14 ans font partie des victimes.