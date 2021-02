Un brassard de police. (illustration) — THOMAS COEX / AFP

Lors des faits, la victime, octogénaire, avait été grièvement blessée. Un garçon de 16 ans a été interpellé jeudi à Vénissieux,près de Lyon, dans le cadre d’une enquête ouverte il y a neuf mois après un vol avec violences perpétré à Oullins.

Le 28 mai, rue Charton, un suspect avait dérobé le sac à main de la vieille dame et l’avait fait chuter au sol avant de lui porter des coups de pied, rappelle ce vendredi la police lyonnaise. La victime avait subi 45 jours d’ITT.

Déféré au parquet

Dans les jours suivants l’agression, la carte bancaire de l’octogénaire avait été utilisée pour payer des achats dans différents magasins. En exploitant les images de la vidéosurveillance, les enquêteurs sont parvenus à identifier l’utilisateur de la carte : un jeune Vénissian déjà connu des services de police, arrêté cette semaine, soit neuf mois après les faits.

Le mineur, placé en garde à vue, a uniquement reconnu s’être servi de la carte bleue en sachant qu’elle était volée, sans admettre le larcin et les violences ayant suivi, ajoute la sûreté urbaine. Mais il n’a pas non plus voulu communiquer l’identité de celui qui aurait dérobé la carte et commis les violences. Le suspect doit être présenté ce vendredi au parquet de Lyon en vue d’une mise en examen.