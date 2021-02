FRAYEUR Alcoolisée et sans permis, la conductrice du véhicule ne s’est pas arrêtée au contrôle de gendarmerie et a accidenté le véhicule, dans lequel un pieu s’est enfoncé côté passager

La voiture accidentée a percuté un pieu qui a traversé le pare-brise — Gendarmerie de la Dordogne

Grosse frayeur pour ces trois amies, le soir de la Saint-Valentin. Les gendarmes de la Dordogne racontent ce mercredi comment leur accident de la route, alors qu’elles voulaient fuir un contrôle routier, aurait pu encore plus mal tourner. Le 14 février dernier, vers 18h50 à Montpon-Ménestérol, « après une première tournée d’apéritif », une conductrice, non titulaire du permis de conduire « décide d’aller chercher une robe pour fêter la Saint-Valentin à son domicile et se fait accompagner par deux amies. »

« La passagère avant s’en tire miraculeusement »

Alors que l'heure du couvre-feu est dépassée, sur leur chemin elles tombent sur un contrôle de gendarmerie et refusent d’obtempérer sans s’arrêter au stop. Quelques minutes plus tard, la même patrouille est appelée non loin de là sur un accident matériel et tombe sur le même véhicule, abandonné par ses occupantes, un pieu enfoncé dans le pare-brise, côté passager [le volant était situé à droite sur cette auto].

Le pieu a traversé le pare-brise, côté passagers (le volant est situé à droite sur cette auto) - Gendarmerie de la Dordogne

Les trois femmes sont interceptées quelques minutes plus tard. « La passagère avant s’en tire miraculeusement avec une belle frayeur, une simple contusion au cou et un saignement à l’oreille. » La conductrice est convoquée devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour cinq infractions : non-respect du stop, refus d’obtempérer, conduite en état d’alcoolémie, délit de fuite et conduite sans permis.

Les trois amies se sont également vues verbalisées pour le non-respect du couvre-feu.