Christian Blanchard a disparu dans l'Oise. — Gendarmerie nationale

Lundi, la gendarmerie de l’Oise a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver un homme de 59 ans, disparu depuis vendredi après-midi. Des recherches ont par ailleurs été organisées sur le secteur de Lacroix-Saint-Ouen, commune de résidence du quinquagénaire.

Christian Blanchard a quitté son domicile de Lacroix-Saint-Ouen vers 15h30, vendredi. Il avait prévenu qu’il partait effectuer une promenade à pied sur le secteur. Ce jour-là, il était vêtu d’un manteau bleu foncé à capuche et portait des chaussures de randonnée de couleur beige. L’homme mesure 1,65 m, est de corpulence mince et porte des lunettes.

D’importants moyens de recherche déployés en vain

On ignore s’il avait emporté un téléphone portable avec lui, toujours est-il qu’il n’a plus donné de nouvelle depuis son départ. Les gendarmes ont donc été avisés et, considérant cette disparition comme inquiétante, d’importants moyens de recherche ont été déployés tout au long du week-end.

Dimanche, une trentaine de gendarmes, 18 militaires de l’opération Sentinelle et une équipe cynophile ont sillonné la commune ainsi que les abords de la forêt de Compiègne. En vain. Les recherches se sont poursuivies en début de semaine sans donner davantage de résultat.

Toute personne en possession d’éléments permettant de retrouver Christian Blanchard est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Lacroix-Saint-Ouen au 03.44.91.61.17.