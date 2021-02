Une voiture de police en intervention à Paris (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

L’affaire a été prise très au sérieux par la police qui a immédiatement déployé lundi un important dispositif sur Nancy et son agglomération, rapporte l'Est Républicain. Section d’intervention, police technique et scientifique et bien d’autres services de secours ont été mobilisés pour retrouver une femme de 19 ans en détresse. Cette dernière prétendait via son téléphone portable, avoir été enlevée, transportée dans un coffre de voiture et être ligotée au fond d’un parking.

Après d’intenses recherches, les secours ont retrouvé la jeune femme à Jarville, attachée dans un parking, avec des traces de sang au niveau des mains et du visage, précisent nos confrères. Mais les enquêteurs ont relevé plusieurs incohérences et la jeune femme, qui vit en foyer, a reconnu avoir menti et mis en scène son enlèvement avant d’être placée en garde à vue pour « dénonciation d’une infraction imaginaire », précise le parquet.