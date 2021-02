Un distributeur de billets. (illustration) — RAPHAEL BLOCH/SIPA

L’arnaque est de retour ces derniers jours dans le département. La gendarmerie de la Sarthe appelle la population à la prudence lors des retraits au distributeur de billets après que plusieurs affaires d' escroquerie « au collet marseillais » ont été rapportées.

Pour dérober carte bancaire et code, le voleur installe d’abord un petit dispositif sur un distributeur de sorte de bloquer la CB de sa victime, puis vient gentiment proposer son aide. « Il s’agit en fait d’une première manœuvre afin de créer un lien de confiance (…), décrit le groupement de gendarmerie de la Sarthe sur sa page Facebook. Ensuite, l’auteur va expliquer (…) que l’appareil dysfonctionne et faire en sorte que la victime retape son code. » Une fois les chiffres mémorisés, il ne reste plus au voleur qu’à récupérer la carte et disparaître.

La gendarmerie recommande de ne jamais retaper son code si votre carte est avalée. Il vaut mieux prévenir un personnel de l’agence si possible, ou composer le numéro de téléphone affiché sur le distributeur.