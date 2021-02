Airbnb. (Illustration) — XAVIER VILA/SIPA

35.000 euros ! Voilà à combien un huissier de justice évalue la note une semaine après le saccage de la maison d’un couple de Girondins à Mérignac près de Bordeaux, le 14 février. Ils ont retrouvé celle-ci sens dessus dessous après une location via le site Airbnb, rapporte Sud Ouest. De nombreuses cartouches de protoxydes d’azote, des bouteilles d’alcool et des mégots de cigarettes ont été retrouvés sur place. La maison serait aujourd’hui inhabitable pour les propriétaires.

Le couple accuse le locataire, un certain Hugo Konongo, un footballeur professionnel de l’AS Béziers et international congolais. Ce dernier réfute en bloc toutes les accusations. Il affirme avoir loué la maison pour des amis et que les dégradations auraient eu lieu après. Il dénonce un acharnement sur sa personne. En attendant un dédommagement de la part de la plateforme, les propriétaires et Airbnb ont déposé chacun une plainte.