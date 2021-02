Illustration d'un camion de pompiers, ici en Bretagne. — C. Allain / 20 Minutes

Un grave accident de la route s’est déroulé vendredi soir à Pluvigner, non loin de Vannes ( Morbihan). Une mère et sa fille ont été fauchées par une voiture alors qu’elles marchaient sur le bord de la route départementale 24 à hauteur du lieu-dit Malachappe, non loin de leur lieu d’habitation. Agées de 93 et 61 ans, les deux victimes ont été tuées. L’accident s’est produit vers 17 h 30 et a provoqué une vive émotion dans ce hameau.

D'après Le Télégramme, le conducteur du véhicule est un homme âgé de 61 ans qui habiterait lui aussi le lieu-dit. Il a été transporté à l’hôpital pour y être soigné. Le quotidien évoque « une légère embardée à la sortie d’un virage ». Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait percuté les deux piétonnes, avant de tomber dans le fossé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.