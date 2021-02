Une voiture de police. (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Quelques secondes de plus et la tentative de suicide aurait probablement réussi. Dimanche, à Vernon ( Eure), une femme appelle la police et prévient les agents que son mari, dont elle est en train de se séparer, a quitté leur domicile en menaçant de se mettre fin à ses jours. Immédiatement, les fonctionnaires partent à sa recherche. Ils craignent que l’homme ne saute d’un pont et se dirigent en direction des quais de la Seine. L’une des patrouilles est alors prévenue que l’épouse vient de retrouver l’homme non loin de là, pont Clémenceau. Il faut faire vite, il a déjà enjambé la rambarde.

Sébastien est le premier policier arrivé sur place. « Sa femme le maintenait par le col et il était accroché à un poteau à l’extérieur du pont. Elle criait : "Je le lâche, je le lâche, je le perds, à l’aide !" », raconte-t-il ce mardi à 20 Minutes. Juste avant qu’elle ne cède, le fonctionnaire parvient à saisir le poignet gauche de l’homme. « Avec mon autre main, j’attrape le même poignet, je ne voulais pas qu’il glisse, poursuit-il. J’arrive à le remonter jusqu’au niveau de mes épaules. »

« On n’aurait pas pu sauter »

C’est alors qu’une passante surgit et attrape le bras du suicidaire. « Un acte héroïque », estime Sébastien. Avec son aide et celle d’autres policiers arrivés en renfort, Sébastien parvient « à le faire passer du bon côté de la rambarde ». Sain et sauf, l’homme a été transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers avant d’être transféré dans un l’hôpital psychiatrique. « Il aurait pu mourir, remarque Sébastien. Le pont fait une quinzaine de mètres de haut, là où il était. En ce moment, la Seine est très haute, il y a beaucoup de courant et l’eau doit être à 6 ou 8 degrés. On n’aurait pas pu sauter. »