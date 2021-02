Illustration de la police. — Fabrice Elsner / 20 Minutes

Il a été découvert inanimé. Dimanche soir, un homme, sans domicile fixe, a été retrouvé mort dans sa tente, rue de Turbigo, dans le 1er arrondissement de Paris, révèle Le Parisien. Selon les informations du quotidien, ce sont d’autres SDF, proches de la victime, vivant aussi dans des tentes, qui ont alerté la police.

Une autopsie ordonnée

« Le corps d’aspect squelettique était dans un état de décomposition avancé », note une source policière. Le corps a été transporté à l’Institut médico-légal et une autopsie a été ordonnée. Une enquête a été confiée au commissariat du centre de Paris. Les circonstances du décès sont encore ignorées.

« J’ai demandé des compléments d’information, indique au Parisien Ariel Weil, le maire de Paris centre. Quelle tristesse cette mort et quelle absurdité, alors qu’on a déclenché le plan grand froid et qu’il y avait des places d’hébergement pour la victime à la mairie du 4e et au Carreau du Temple [3e arrondissement]. »