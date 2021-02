Des chèvres (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Vendredi, les policiers reçoivent un appel vers 8 h 40 signalant des individus qui seraient en train de tuer « un gros animal » dans une cour d’immeuble, située secteur du Clos Taureau à Nantes.

Quand ils arrivent sur place, ils tombent sur quatre hommes autour d’un SUV. Il s’en dégage une forte odeur de brûlé, raconte un rapport envoyé par la police lundi. À côté, par terre, il y a le cadavre d’une première chèvre découpée en morceaux et sans la tête, et le cadavre entier d’une seconde qui a été égorgée.

[#ProtectionAnimale] Suite à appel de riverains intervention pour abattage illégal de 3 chèvres dans cour d'immeuble secteur Clos Toreau à #Nantes.

1 hachette & 2 couteaux saisis.

2 têtes de chèvre retrouvées ds 1 bac brulées au chalumeau.

Maltraiter 1 animal est puni par la loi. pic.twitter.com/HLQDBbnhBt — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) February 15, 2021

Enfin, dans un bac juste à côté, ils découvrent deux têtes de chèvres brûlées au chalumeau à gaz et carbonisées. Une hachette et deux grands couteaux de cuisine, tous les trois recouverts de sang et retrouvés au sol, sont saisis. Les identités des quatre individus, âgés de 26 à 39 ans, sont relevées. Une enquête a été ouverte par la police pour retrouver l’éleveur des bovidés.