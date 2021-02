Illustration d'une prison, ici celle de Rennes-Vezin. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Une mère de famille de 41 ans a été mise en examen et écrouée mercredi à Lorient, a-t-on appris auprès du parquet. Elle est accusée d’avoir tué son enfant de sept ans dimanche dans l’appartement familial situé rue Gabriel-Fauré. Le garçon avait été retrouvé inanimé par les secours qui, malgré leur intervention, n’ont pu que constater son décès. Selon le rapport d’autopsie, il serait mort « des suites d’une asphyxie modérée ».

L’enquête, menée par la sûreté départementale du commissariat de Lorient a permis d’établir qu’une altercation avait éclaté le jour du drame entre la mère et son enfant à l’intérieur de l’appartement. Le matin, le garçon, qui avait déjà fugué par le passé, avait quitté le domicile familial sans autorisation et n’était rentré qu’en début d’après-midi. A son retour, sa mère aurait exigé qu’il se lave. Devant le refus de l’enfant, « elle lui aurait alors ligoté les mains et les pieds et lui aurait placé un bâillon dans la bouche, avant de le traîner dans la salle de bains », précise le parquet.

L’enfant bâillonné « pour prévenir une crise d’épilepsie »

Lors de son audition, la mère de famille a nié avoir voulu punir son enfant, expliquant que ce dernier était en crise et qu’elle avait été contrainte de l’immobiliser pour le laver. « Le bâillon aurait été, selon ses explications, une manière de prévenir une crise d’épilepsie », indique le procureur de la République de Lorient.

A l’issue de sa garde à vue, la femme, célibataire et particulièrement isolée, a été mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans et écrouée. Ses deux autres enfants ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance.